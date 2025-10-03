Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen festivalin 16’ncı durağı Malatya olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatsal bir bakış açısıyla buluşturduğunu belirterek, “Malatya, 4-12 Ekim arasında adeta bambaşka bir atmosfere bürünecek” dedi.

Festivalin 16. durağı Malatya'da, kentin tarihi, kültürü, gastronomisi ve sportif faaliyetleriyle ilgili hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik sergi ve söyleşi gibi 350'den fazla etkinlik düzenlenecek.

100. Yıl Kent Parkı’nda kurulacak ana sahnede Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Altay, Resul Dindar, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Aydilge, Murat Boz ve Alişan konser verecek. Kongre ve Kültür Merkezi’nde İncesaz, Resul Aydemir, Elif Avcı, Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin “Anadolu’nun renkleri” ve “Operadaki Türk karakterler” performansları sahnelenecek. Malatyalı Fahri Kayahan’a ithafen “Sarı kurdelam sarı” konseri de programda yer aldı.

Kentte 9 gün boyunca birçok noktada Türk halk müziğinden sanat müziğine, tiyatrodan gösterilere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri de “Çocuk Köyü” olacak. Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulacak köyde atölye çalışmaları, panayır çadırları, tematik oyun alanları, tiyatro ve sahne gösterileri minikleri bekleyecek.

Festival süresince Malatya’nın yöresel mutfağı da ön plana çıkacak. Ünlü şefler, belirlenen 10 “Lezzet noktası” restoranında kente özgü yemekleri hazırlayacak. Coğrafi işaretli ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetler festival ziyaretçilerine sunulacak.