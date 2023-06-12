Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, organizasyondaki 7. zaferine ulaştı. Kontratları sona eren 3 futbolcu ise son kez Fenerbahçe forması giydi.

İşte Fenerbahçe'de sözleşmesi biten oyuncular:

1- Enner Valencia: Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, sözleşmesi biten isimlerden.

Süper Lig'de attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak noktalayan Enner Valencia'nın Internacional ile anlaştığı belirtiliyor.

2- Miha Zajc: 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Empoli'den transfer edilen Miha Zajc da mukavelesinin sonuna geldi.

Sarı-Lacivertliler oyuncuyla bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapsa da henüz sonuç alabilmiş değil. Adı Beşiktaş'la anılan Miha Zajc'ın İtalya'dan da talipleri bulunuyor.

3- Ezgjan Alioski: Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski de kontratının sonuna geldi.

Deneyimli sol bek, sezonun ilk döneminde bulduğu şansları iyi değerlendirse de ilerleyen haftalarda gözden düştü.

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi yeni sezonda kadroda düşünmüyor. 31 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli'ye geri dönecek.