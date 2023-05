Afşin Eshab-ı Kehf Camii Şerifi ve Külliyesinde düzenlen tören, bu yıl Arabistan'da yapılan ezan okuma yarışmasında dünya ikincisi olan hafız Alpcan Çelik’in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Afşin İlçe Müftülüğüne bağlı Yatılı Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan genç hafızlar tekbirler eşliğinde hocalarıyla birlikte tören alanına geldi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, törende yaptığı konuşmada, hafızların İslam dinin yüce kitabı Kuran’ı Kerim’in muhafızları olduğunu söyledi.

Tekin, “Bu güzel manzaranın meydana gelmesinde emekleri bulunan Afşin halkına ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza, anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Hafızlık yoluna girerek gayretle çalışan, bir insanın ulaşabileceği en yüce makama ulaşan genç hafızlarımızı tebrik ediyorum. Bu 12 hafızımız Afşin’imizin gururu oldular.”dDiye konuştu.

Hafızlığın çok önemli bir makam olduğunu ifade eden Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, eğitimini tamamlayan çocukları, onları hafızlığa yönlendiren anne-babalarını ve eğitim sürecinde emek veren hocalarını tebrik etti.

Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, “İlçe Müftülüğümüze bağlı Merkez Yatılı Kuran Kursumuzda hafızlığını tamamlayan 12 hafızımız için icazet merasimi düzenledik. Hafızlığın yüce bir unvandır. Cenap-ı Allah bu unvanı her insana nasip etmez. Hafız kişi ailesinden 10 kişiye şefaatçi olabilecek. Buradaki amacımız bu genç hafızlarımızla vatandaşlarımızı buluşturmak. Bu çocuklarımıza hafızlık eğitimi veren ve onlarla her daim ilgilenen belletmen hocalarımıza, her türlü zorluk ve meşakkatlere göğüs geren hafızlarımıza ve onların ailelerine teşekkür ediyorum. Hafızlık Kursumuza destek olan Afşinli vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Afşin’den hafız çıkmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından hafız olan 12 öğrenciye, icazet belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Programda, İlçe Müftülüğü Yatılı Kur'an Kursuna destek olan hayırseverlere plaket takdim edildi.

Törene, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kamu ve kurum amirleri ile öğrenci aileleri ve davetliler katıldı.