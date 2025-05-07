Kurbanlık canlı hayvan kilogram fiyatları; tosun 295 TL, düve 285 TL, inek 260 TL, dişi keçi/koyun 250 TL, erkek toklu 285 TL, erkek cebiş ise 290 TL olarak belirlendi.

Konuyla ilgiliaçıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran fiyatları belirlerken hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşündüklerini ifade etti.

Kahramanmaraş canlı hayvan borsası esnafları ise fiyatların gayet makul düzeyde olduğunu söyleyerek bu bayram her bütçeye uygun kurbanlık bulundurduklarına dikkat çekti.