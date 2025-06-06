Kahramanmaraş’ta, İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bağışçılar tarafından satın alınan kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Arefe günü gerçekleştirilen dağıtımla birlikte, birçok aile bayram sevincini yaşama fırsatı buldu.

Bağışçılar tarafından alınan canlı kurbanlıklar, dernek gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İHH Kahramanmaraş Temsilciliği, yapılan bu yardımın şehirde yaşayan dezavantajlı gruplara umut olduğunu belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.