March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun “yoluna kararlılıkla devam ettiği” belirtildi.

"Sumud" Arapça'da "direniş, dayanıklılık, "sebat" anlamına gelir. Özellikle Filistin halkının İsrail işgaline karşı gösterdiği sivil direniş ve varlığını sürdürme iradesi için kullanılan bir kavramdır.

Gazze’ye insani yardım götürmek ve İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki deniz ablukasını kırmak amacıyla organize edilmiş bir sivil yardım filosu olan Sumud Filosunda farklı ülkelerden aktivistler, STK’lar yer alıyor ve gemiler limanlardan kalkarak Akdeniz üzerinden Gazze’ye yöneliyor.

Saldırıya yönelik açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliğinin, sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçları ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılarak “Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır.” çağrısında bulunuldu.