Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), 42 farklı branşta toplam bin 450 kursiyerle yeni eğitim dönemine başladı. KAMEK kursiyerleri, alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslarda hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor. Geniş bir yelpazeye yayılan eğitimler, el sanatlarından teknolojiye, kişisel gelişimden mesleki yeterliliklere kadar birçok farklı alanda veriliyor. Kursiyerlerden alınan geri bildirimler, kursların hem kişisel gelişime hem de günlük hayata büyük katkılar sağladığını ortaya koyuyor. Eğitmenler, kursiyerlerin sadece becerilerini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda toplum içinde daha aktif bireyler haline geldiklerini belirtiyor.

Seramik ve Terzilik Kurslarına Yoğun İlgi

KAMEK’te en çok talep gören kurslar arasında Seramik ve Terzilik atölyeleri yer alıyor. Seramik atölyesinde kursiyerler, ham maddeden başlayarak çeşitli süs eşyaları, tabak ve bardak gibi ürünler üretirken, terzilik kursunda ise kıyafet tasarımı ve dikimi üzerine pratik eğitimler alıyor. Özellikle seramik çalışmaları, hem sanatsal hem de işlevsel ürünler ortaya çıkararak büyük beğeni topluyor.

Sürdürülebilir Eğitim ve Gelişim

KAMEK’in hedefi sadece kursiyerlerin bireysel becerilerini geliştirmek değil, aynı zamanda mesleki yeterlilik kazanmalarını sağlayarak istihdama katkıda bulunmak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KAMEK gibi projelerle şehirde hem sosyal hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyor.

El Becerilerini Geliştirme ve Yeni Ürünler Oluşturma Fırsatı

Seramik Atölyesi eğitmeni Tuba Kuş, “Kursumuzda kullanılabilir endüstriyel malzemelerin yanı sıra tamamen elde şekillendirerek dekoratif ürünler yapıyoruz. Çamurdan sıfırdan yeni ürünler üretiyoruz. Başlangıçtan nihai ürüne kadar tamamen kursiyerlerimizin el emeği ürünler. Bardak ve tabak gibi günlük hayatta kullandıkları ürünleri burada kendi el emekleriyle üretme fırsatı buluyorlar” diye konuştu. Terzilik Atölyesi kursiyerlerinden Emine Ardıç Dağlı, “Terzilik günlük hayatımızda olmazsa olmazlarımızdan. Burada aldığımız eğitimlerle el becerilerimizi geliştiriyoruz. Çok güzel şeyler öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz. Burada öğrendiklerimizle çok güzel ürünler oluşturacağımıza inanıyorum” cümlelerini kaydetti.