Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kontrolündeki araç, önünde ilerleyen otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtlar–Fatmalı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde seyir halinde olan Doblo marka araç, aynı istikamette ilerleyen ve içinde aile bulunan Tofaş marka araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş savrulup takla atarak yol kenarına devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.