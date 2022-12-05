Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Yusuflar (Tekke) Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri için yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. Proje kapsamında Saçaklızade ve Kurtlar Mahallelerinde başlatılan yeni konut projesi tamamlanmak üzere. Saçaklızade’de tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen 100 konutun ardından 3 blok ve 113 daireden oluşan ikinci etap çalışmalarında da sona gelindi. Devam eden ince işçiliklerin ardından hak sahipleri konutlarına taşınacak.

555 Daire de Tamam

Kurtlar Mahallesi’nde 17 bloktan oluşan konutlarda ise ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmaları hızla sürüyor. Toplamda 72 dönüm alan üzerine konumlanan proje kapsamında bölgeye yeni yürüyüş yolları, spor alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları kazandırılıyor. Saçaklızade ve Kurtlar’da çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak toplamda 555 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.