Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin okur ve yazarları bir araya getirdiği Kütüphane Söyleşileri, her hafta düzenli olarak edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Okurların büyük bir ilgiyle takip etiği Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Yazar Dilek Eker Özyurt olacak. 14 Ekim Pazartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek söyleşide Özyurt, “Mutluluk, Mucize Değildir ” konusunu ele alacak. Saat 14.00’da başlayacak söyleşiye tüm edebiyatseverler davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin şair ve yazarlarının katılımıyla düzenlenen Kütüphane Söyleşileri’nin düzenli periyotlarla okurlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR