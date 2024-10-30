Kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir ilgiyle takip edilen Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu, Girişimci - Gastronomi Uzmanı Mürüvvet Alparslan Nazlı oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programda Mürüvvet Alparslan Nazlı, “Gastronomide Kültürel Yemeklerin Önemi” konusunu ele aldı. Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide Mürüvvet Alparslan Nazlı, Kahramanmaraş’ın zengin mutfağını farklı perspektiften ele aldı. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Kahramanmaraş, Çok Zengin Bir Mutfak Kültürüne Sahip”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Girişimci - Gastronomi Uzmanı Mürüvvet Alparslan Nazlı, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu güzel programda Kahramanmaraş’ın gastronomisini ele aldık. Yöresel lezzetlerin nasıl bugüne geldiğini konuştuk. Kahramanmaraş, çok zengin bir mutfak kültürüne sahip. Bu değerlere sahip çıkarak geleceğe aktarmalıyız” cümlelerini kaydetti.