Şiir ve edebiyatın başkentinde yıl içerisinde tiyatrodan konferansa, söyleşiden şiir dinletisine, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nden panele onlarca kültür sanat etkinliği düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin en çok ilgi gören programlarından bir tanesi de Kütüphane Söyleşileri oldu. Şehrin usta kalemlerinin katılımıyla halk kütüphanelerinde düzenlenen söyleşiler binlerce okuru ağırladı. Etkinlik takvimi kapsamında son olarak; Erdoğan Aydoğan, Ali Büyükçapar, Hacı Parlak, Dilek Eker Özyurt, Ahmet Baki Yerli, Ali Avgın, Salman Kapanoğlu ve KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Poyraz, okurlarla bir araya geldi. Gençliğin sorunları ve çözüm önerileri, kitap okumanın birey ve topluma katkısı ve toplumsal değerler gibi pek çok konunun konuşulduğu etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirten okurlar, usta kalemlerden imza alırken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik çerçevesinde Kütüphane Söyleşileri’nin yeni yılda da kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.