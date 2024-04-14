Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edilen ve günümüzde Kahramanmaraş’ın önemli turistik noktalarından biri haline gelen Hışırhan, mahsen ve sığınak olarak kullanılan şehrin önemli noktalarına çıkışı bulunan bir kuyuya ev sahipliği yapıyor.

1500'lü yıllarda yapılan bu tarihi hanın içerisinde bulunan kuyu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kapalı Çarşı içinde yer alan ve şimdilerde Hışırhan Cafe olarak hizmet veren bu mekan, tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor. Ancak asıl ilgi odağı, hanın içerisinde bulunan ve geçmişten günümüze ulaşan kuyu oluyor.

Kuyunun mahsen ve sığınak olarak kullanıldığı biliniyor. Bu özellikleriyle dikkat çeken kuyu, ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen hanın atmosferini yaşarken aynı zamanda bu tarihi yapıdaki kuyuyu da keşfetme fırsatı buluyorlar.