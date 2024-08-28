Kahramanmaraş'ın göz sağlığı alanındaki başarısına önemli katkılarda bulunan Özel Uğur Göz Hastanesi, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Hastalarının göz sağlığını en üst düzeyde korumak ve iyileştirmek amacıyla sürekli olarak teknolojik yenilikleri takip eden hastane, deneyimli ve uzman cerrahi ekibiyle dikkat çekiyor.

Özel Uğur Göz Hastanesi, lazerle göz derecelerini düzeltme ve göz çizdirme operasyonları hakkında vatandaşların merak ettiği tüm soruları yanıtladı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Yüzbaşıoğlu, lazerle göz tedavisi konusunda sıklıkla sorulan soruları cevaplayarak, hastaların bilinçli kararlar vermelerine yardımcı oldu.

Özel Uğur Göz Hastanesi, nitelikli sağlık personeli ve modern tıbbi ekipmanlarıyla, Kahramanmaraş bölgesinde kaliteli göz sağlığı hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastane, göz sağlığı alanında sunduğu yenilikçi çözümler ve uzman kadrosuyla, bölge halkının göz sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda önemli bir rol oynuyor.