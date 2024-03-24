Kaliteli ve Uygun Ürünlerin Markalaşmış Hali Lee Cooper, Yeni Sezon Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar Sunmaya Devam Ediyor.

Tüm yaz sezonu ürünlerinde her bin tl lik alışverişe kasada net 200 tl indirim fırsatı sunan Lee Cooper, yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kaliteden ödün vermeyen anlayışıyla şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.

Her yaş ve tarza hitap eden geniş ürün yelpazesi, vatandaşların beğenisini kazanan Lee Cooper vatandaşları Adana yolu üzerindeki Outlet mağazasına bekliyor.