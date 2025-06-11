Sané Galatasaray’da! Rekabette Galatasaray Öne Çıktı

Fenerbahçe, Arsenal ve Al Hilal’in de ilgilendiği Leroy Sané transferinde Galatasaray ipi göğüsledi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmeleri hızla sonuçlandırarak sözlü anlaşmaya vardı. Transferin son detaylarının İstanbul’da tamamlandığı ve Sané’nin önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

3 Yıllık Anlaşma! Maaşı Bonuslarla 15 Milyon Euroyu Bulacak

Galatasaray, Sané ile yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonuslarla birlikte bu rakamın yıllık 15 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Transferde bonservis ödenmeyecek çünkü Sané’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erdi.

Kanatların Yeni Patronu: Leroy Sané

Hem sağ hem sol kanatta oynayabilen Sané, hız, dripling ve gol katkısı ile tanınıyor. Bayern Münih’te genellikle sağ kanatta görev yapan oyuncunun, Galatasaray’da da hücum gücüne büyük katkı yapması bekleniyor. Çok yönlü oyun tarzı, Okan Buruk’un hücum sistemine büyük esneklik kazandıracak.

Leroy Sané Kimdir? Kariyerine Genel Bakış

Parlayan Yıldız: Schalke 04

Leroy Sané, futbola SG Wattenscheid altyapısında başladıktan sonra Schalke 04 akademisine transfer oldu. Profesyonel kariyerine 2014’te adım atan Sané, Schalke formasıyla 57 maçta 13 gol, 8 asist yaptı ve kısa sürede Avrupa’nın dikkatini çekti.

Manchester City Dönemi

2016 yılında 52 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye transfer olan Sané, Pep Guardiola’nın yönetiminde 135 maçta forma giyerek 39 gol, 44 asist üretti. İngiltere’de 2 Premier Lig ve birçok yerel kupa kazandı.

Bayern Münih’te 5 Sezon

2020’de 49 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan yıldız futbolcu, burada geçirdiği 5 sezonda 220 maçta 61 gol, 55 asist ile dikkat çekti. Bayern formasıyla 4 Bundesliga şampiyonluğu ve birçok ulusal/uluslararası kupa kazandı.

Sané’nin Milli Takım Kariyeri

2015’ten bu yana Almanya A Milli Takımı formasını giyen Leroy Sané, milli formayla 70 maçta 14 gol kaydetti. Avrupa ve dünya şampiyonalarında Almanya’nın önemli hücum silahlarından biri oldu.

Leroy Sané’nin Kazandığı Kupalar