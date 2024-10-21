Aksu TV, yeni yayın döneminde Murat Büyükçapar’ın sunumuyla izleyicilere Kahramanmaraş mutfağını tanıttığı "Lezzet Durakları" programını ekranlara taşıyor. Programda, Kahramanmaraş’ın ünlü yöresel lezzetleri izleyicilere tanıtılıyor.

Her bölümde Maraş mutfağının kendine has tatlarına yer verilen program, hem yerel halkı hem de mutfak tutkunlarını ekrana çekiyor. "Lezzet Durakları," yöresel yemekler ve bu lezzetlerin arkasındaki kültürel zenginliklerle dolu keyifli bir lezzet yolculuğu sunmaya devam ediyor. Program, Aksu TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.