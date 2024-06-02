Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştirildi.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında öğrencilere sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu ancak bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamına dahil edildi.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar geldi. Çocuklarına başarılar dileyip kucaklaşan veliler için de dışarıda heyecanla bekledi.