Yüzdelik Dilim Karşılaştırması Mümkün

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, e-Okul'da yer alan yüzdelik dilimlerle kendi 2024 LGS yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak daha sağlıklı tercihler yapabiliyor. Her okulun taban ve tavan dilimleri sistemde yer alıyor.

Sınavsız Yerel Yerleştirme Bilgileri de Yayında

Sadece merkezi sınavla öğrenci alan liseler değil, yerel yerleştirme ile öğrenci kabul eden liseler de sistemde yer alıyor. Öğrenciler, kayıt bölgelerine göre okul listelerini ve tercih tablolarını e-Okul üzerinden görüntüleyebiliyor.

Tercih Robotu Hizmete Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesi için tercih robotunu da erişime açtı. Robot sayesinde:

Okul türü (fen lisesi, Anadolu lisesi, imam hatip lisesi vs.)

İl ve ilçe bazlı filtreleme

2024 yüzdelik dilim aralıklarına göre detaylı listeleme

gibi işlemler yapılabiliyor.

Tercih robotu, hem il düzeyinde hem de Türkiye genelinde okul arama ve kıyaslama imkânı sunuyor.

LGS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2024 Pazar günü açıklanacak. Tercih yapan öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.