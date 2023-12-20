Kahramanmaraş’ta “Akademik Başarıyı Artırma Projesi” Kapsamında, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönemi Lgs Ve Tyt Deneme Sınavları Yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İmzalanan Protokol Kapsamında; İl Genelinde Resmi Ve Özel Tüm Ortaokul Ve Lise Bünyesindeki 8. Ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Katılımıyla Yapılan Deneme Sınavlarına; 8. Sınıf Düzeyinde 310 Kurumda 21.804 Öğrenci, 12.Sınıf Düzeyinde 175 Kurumda 17.525 Öğrenci Ve Halk Eğitim Merkezlerinde Kurslara Kayıtlı 486 Mezun Öğrenci Katıldı.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman İl Genelinde Yapılan Bu Sınavlar Hakkında Bilgiler Verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor Ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan’da Büyükşehir Belediyesi Olarak Eğitimin Her Zaman Destekçisi Olduklarına Dikkat Çekti.