Depremde binası az hasar alan TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, afetzede akranlarının eğitimden geri kalmaması için yeniden üretime başladı.

Öğrenciler, bir yandan eğitimlerinin yanı sıra okullarındaki üretimleriyle kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Alan şefleri ve öğretmenlerin de destekleriyle okulda sıra üreten öğrenciler, öncelikli olarak deprem bölgesinde yenilenen okulların ihtiyacını karşılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 6 Şubat'ta yaşanan felaketten toplumun her kesiminin özellikle de eğitim camiasının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören de depremin ardından kısa sürede toparlanıp yeniden okula geldiklerini söyledi.

Mobilya İç Tasarım Alan Şefi Ramazan Çelik de depremden zarar gören okulların ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilerle el birliğiyle çalıştıklarını belirtti.

