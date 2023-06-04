"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 65 okulda 17 bin 640 öğrenici ter döktü

Deprem nedeniyle hasar görmeyen okullarda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler istedikleri okula gidebilmek için yarıştı