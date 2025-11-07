Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde bulunmakta olup, bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır." dedi.

Tetkik, tahlil, tedavi ve sevki halinde yol giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ödendiğini belirten Işıkhan, "Sağlık raporuna istinaden, ayaktan muayenelerden, aile hekimi muayeneleri ve acil hallerden, yatarak tedaviden, kemik iliği nakli merkezlerinde yapılan kemik iliği nakillerinden, organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile organ doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alınamaz." dedi.