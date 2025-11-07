Şehrin ekonomik geleceğine yön verecek vizyonların paylaşıldığı zirve, sanayi, üretim, finans, ihracat, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme başlıklarıyla katılımcılara geniş bir perspektif sundu.

Toplam 4 panel şeklinde gerçekleştirilen zirvede, alanında uzman konuşmacılar, sanayi ve ticaret temsilcileri, iş insanları ve akademisyenler sunumlarıyla bilgi ve deneyimlerini aktardı. Oturumlarda Kahramanmaraş’ın üretim kapasitesi, yatırım avantajları ve küresel rekabet gücü ele alındı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yatırımcıların yanı sıra, Ortadoğu ve Avrupa’dan iş insanlarının da katılım sağladığı zirve, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir büyüme adına önemli bir platform oluşturdu.

KASİAD tarafından düzenlenen bu buluşma, Kahramanmaraş’ın sadece sanayi kenti değil, aynı zamanda bölgesel ekonominin stratejik merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.