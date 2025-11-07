Takımın birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi hedefleyen etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Yemekte konuşan kulüp yöneticileri, takımın son haftalardaki performansından memnun olduklarını belirterek futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Teknik heyet ise bu tür organizasyonların takım içi dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, “Birlik ve beraberlik ruhu sahadaki başarının temelidir. Bu akşam hepimiz bunu bir kez daha hissettik.” ifadelerini kullandı.

Takımı misafir eden Tadım Balık & Et Evi yetkilileri de, şehrin takımını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sporun kentte birleştirici bir güç olduğunu vurguladı.