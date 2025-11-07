Videoda, depremin ardından yürütülen yeniden inşa ve dönüşüm çalışmalarının geldiği noktalar etkileyici görüntülerle anlatıldı.

Kısa sürede büyük bir değişim yaşayan Kahramanmaraş’ın yeni yüzü, modern konutları, yenilenen sosyal yaşam alanları ve altyapı yatırımlarıyla göz kamaştırıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan görüntülerde, hem kentin fiziki dönüşümü hem de vatandaşların kararlılığı ön plana çıkarıldı.

Videoda, “Küllerinden doğan Kahramanmaraş’ımız yeniden göz kamaştırıyor” ifadeleriyle, şehirde yürütülen çalışmaların geldiği aşamaya dikkat çekildi.

Deprem sonrası bölgede sürdürülen kalıcı konut, çevre düzenleme ve yeşil alan projeleriyle Kahramanmaraş, kısa sürede yeniden ayağa kalkarak örnek bir dönüşüm süreci sergiledi.