Elbistan ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca il genelinde “Uyuşturucu Madde Kullanma” suçundan 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda: 1 adet dedektör, 30 adet muhtelif kazı malzemesi, çeşitli gramajlarda yasaklı madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.