Lpg, Benzine Göre Daha Ekonomik Olsa Da Kullanım Sırasında Bazı Riskleri De Beraberinde Getiriyor.

Genel Olarak Bakıldığında Güvenli Kabul Edilse De Yetersiz Ve Arızalı Ekipmanlar Nedeniyle Lpg'li Araçlar Yangın, Patlama Ve Zehirleme Riski Taşırlar.

Hava Sıcaklıklarının 40 Dereceleri Aştığı Şu Günlerde İse Lpg Li Araçlarda Bu Tür Sorunlar Sık Sık Yaşanmaya Başlandı.

Konuyla İlgili Olarak Lpg Ustası Yavuz Tozan Önemli Olan Şeyin Bakımların Zamanında Yapılması Gerektiğini İfade Ederek Bu Bakımların Kesinlikle İhmal Edilmemesi Gerektiğini Söyledi.