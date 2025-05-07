Brent Petrol fiyatları Pazartesi gün içerisinde 60 doların altına geriledi. Yaşanan sert düşüş sonrası Benzin ve Motorine indirim beklentisi oluştu. Salı günü LPG'ye yapılan 1 lira 20 kuruşluk indirim sonrası Motorine de indirim geldi. Çarşamba 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere Motorin litre fiyatına 1 lira 21 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim sonrası Motorin litre fiyatı İstanbul'da 44 lira seviyelerine geriledi. Ankara ve İzmir'de ise 45 liraya düştü.

LPG'NİN ARDINDAN MOTORİNE DE İNDİRİM GELDİ!

Akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. LPG'ye yapılan 1 lira 20 kuruşluk indirim sonrası Motorine 1 lira 21 kuruşluk indirim uygulandı. Yapılan indirimler pompa fiyatlarına yansıdı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45,27 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.20 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45,12 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.59 TL