Sözleşmesini tamamladığı Tottenham'a veda eden Lucas Moura, kariyeriyle ilgili net kararını henüz vermiş değil.

Adı 'Üç Büyükler'le de anılan Lucas Moura için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dönemde İngiliz basınında çıkan haberlerde Lucas Moura'nın Newcastle United ve Sao Paulo'nun radarında olduğu belirtiliyordu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AS'a konuşan Lucas Moura, Sao Paulo'ya geri dönmeyi şimdilik düşünmediğini belirtmişti.

Hiçbir kapıyı kapatmadığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Lucas Moura, ailesi ve çocukları için en uygun yeri tercih edeceğini bildirmişti.

Son günlerde Meksika ekibi CF Monterrey'e yazılan Brezilyalı futbolcu için son iddia Suudi Arabistan oldu.

Meksika basınında çıkan haberlere göre Lucas Moura, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı ve görüşmeler başladı.

Haberde gelen ciddi teklif sonrası CF Monterrey için 30 yaşındaki futbolcunun transferinin zora girdiği aktarıldı.

Bu sezon Tottenham formasıyla toplam 23 maça çıkan Lucas Moura 4 gollük katkı verdi.