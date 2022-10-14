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Toplantıya yaklaşık 25 kişi katılmış olup; mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle tanışma, fikir alışverişi yapılmış, genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında Sayın İl Emniyet Müdürümüze iletilen sorunlar görüşülmüştür. Karşılıklı iyi niyet temennileri ile toplantı sona ermiştir.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Salim CEBELOĞLU, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Selçuk CANBOLAT, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürü, Şube Müdürleri, TDP Şube Müdürlüğü Personeli ile 13.10.2022 Perşembe günü saat 14.00’te Maarif Mahalle Muhtarı Hayrullah KILIÇSALLAYAN, Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş ÖZEN, İstiklal Mahalle Muhtarı Ahmet KIRKGEÇİT ve Tekerek Mahalle Muhtarı Sıtkı FİNCAN’ın katılımıyla Maarif Mahalle muhtarlık bahçesinde Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

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