Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenlemeler, şehrin simge noktalarından Madalyalı Kavşak’ta başladı. Çalışmalar kapsamında kavşağa mevsimlik çiçekler dikilerek görsel bir şölen sunulması hedefleniyor.

Şehir genelindeki kavşaklara toplamda 500 binin üzerinde mevsimlik çiçek kazandırılacağı belirtilirken, yalnızca kavşakların değil, mevcut yeşil alanların da daha bakımlı hale getirileceği açıklandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hem estetik bir görünüm oluşturmayı hem de çevre bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Kahramanmaraş’ı dört mevsim renkli bir şehir haline getireceğiz” ifadelerine yer verildi.