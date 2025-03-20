Martat Sütlü Tatlı İşletme Müdürü Hamza Saygılı ve Müdür Yardımcısı Mustafa Fidan'ın organizasyonunda gerçekleştirilen program, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti.

İftar programına Mado Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Kanbur ve Erdal Kanbur da katılım göstererek çalışanlarla bir araya geldi.

Programda birlik ve beraberlik vurgulanırken, Mado ailesinin bir parçası olmanın önemi bir kez daha dile getirildi.

Martat Sütlü Tatlı İşletme Müdürü Hamza Saygılı, iftar programının ardından yaptığı açıklamada, “Biz büyük bir aileyiz ve bu tür organizasyonlarla çalışanlarımızla bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müdür Yardımcısı Mustafa Fidan ise iftar programının önemine değinerek, “Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz bu buluşmada çalışanlarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür etkinliklerle geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Keyifli sohbetlerin ve samimi anların yaşandığı iftar buluşması, çalışanlar için anlamlı bir birliktelik sunarken, gelecek dönemde benzer organizasyonların devam edeceği belirtildi.