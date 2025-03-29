MADO’nun yeni fabrikasında düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İftar programına, MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Atilla Kanbur ve Erdal Kanbur’un yanı sıra üst düzey yöneticiler, fabrika çalışanları ve şirketin farklı birimlerinden personeller katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen bu özel buluşmada çalışanların motivasyonu artırılırken, şirket içindeki dayanışma ruhu bir kez daha pekiştirildi.

İftar sonrası yaptığı konuşmada MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur, çalışanlarla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmasında şirketin başarısının temelinde çalışanların emeğinin yattığını vurgulayan Kanbur, şu ifadelere yer verdi:

"Biz büyük bir aileyiz. MADO’nun bugün geldiği noktada siz değerli çalışanlarımızın emeği, azmi ve alın teri var. Bu birlik ve beraberlikle yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Her geçen gün kendimizi yenileyerek, hem Türkiye’de hem de dünyada markamızı daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Yeni fabrikamızda ürettiğimiz her üründe kaliteyi ve lezzeti en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hep birlikte, daha nice başarılara imza atacağız.”

MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Kanbur ise konuşmasında çalışanların özverili çabalarına dikkat çekti ve Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti:

"MADO olarak her zaman kaliteye, yeniliğe ve müşteri memnuniyetine önem verdik. Bu başarıda en büyük pay siz değerli çalışanlarımızın. Hepinizin gayreti ve özverisi sayesinde bugün Türkiye’nin en saygın markalarından biri olduk. Sizlerin emeği olmadan, bu büyük başarı hikâyesini yazamazdık. Bugün burada hep birlikte iftar sofrasında bir araya gelmek, bu güçlü bağımızı daha da pekiştiriyor. Ramazan ayının bereketiyle, şirketimiz için yeni hedefler belirleyerek daha büyük başarılara imza atacağız.”

İftar programı boyunca çalışanlar, yöneticilerle birebir sohbet etme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Şirket içindeki dayanışma ve ekip ruhunun en üst seviyede hissedildiği etkinlikte, çalışanların moral ve motivasyonu da tazelendi.

MADO ailesinin her yıl geleneksel hale getirdiği bu tür organizasyonlarla, çalışanlarının emeklerine verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edilirken, iftar programı toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.