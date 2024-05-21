Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Erciyes Dağı'na tırmandı. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan ve Türkiye'nin 5. en yüksek dağı olan Erciyes'e gerçekleştirilen tırmanış, zorlu Kuzey buzul rotasından başarıyla tamamlandı. ,

Kayseri’den Dağ Kurtları Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen tırmanışa, Kahramanmaraşlı İsmail Nar ve Mehmet Kılınç’ da katıldı. Türkiye'nin en zorlu rotalarından biri olarak bilinen Kuzey buzul rotasında gerçekleştirilen tırmanış, sporcuların deneyim ve dayanıklılığını test etti. MADOSK Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, faaliyeti organize edenlere ve katılımcılara teşekkür edildi.