64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Almanya’nın Ruhr bölgesinde UID (Uluslararası Demokratlar Birliği) tarafından organize edilen halk buluşmaları kapsamında gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Almanya’nın farklı şehirlerinde temaslarda bulunan Ünal, gittiği her yerde Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Ünal, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Görüşmelerde vatandaşların aktardığı konuları tek tek not alan Ünal, çözüm sürecini yakından takip edeceklerini belirtti.

Ünal, konuşmalarında Türkiye’nin güçlü bir ülke olarak her zaman yurtdışındaki vatandaşlarının yanında olduğunu vurguladı ve “Gurbetçilerimiz asla yalnız değildir. Biz her zaman sizlerin yanındayız” dedi.