Bu yıl hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulamasının da kapasitesini artırdıklarını dile getiren Özer, "Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin yararlandığı bu imkandan bu yılın başlarında 1,5 milyon öğrencimiz yararlanırken özellikle okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar ücretsiz yemek imkanından okul öncesi tüm öğrencilerimizi yararlandıracağız. Bu sayıyı yaklaşık 4 milyona çıkaracağız." dedi.