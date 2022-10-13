Ziyaretler Kapsamında Makedonya Ve Romanya'dan Gelen 18 İle 30 Yaş Arasındaki Erasmus Plus Öğrenci Ve Öğretmenleri Eğitimin Öncülerinden Olan Doğa Kolejini De Ziyaret Etti.

İlk Olarak “Küçük Bir Barınak, Sıcak Bir Tebessüm, Bir Kaşık Yemek, Birkaç Damla Su, Onların Tüm Derdi Bu” Projesi Kapsamında Hayvan Sevgisi Konusunda Çocuklarda Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Okul Hayvanat Bahçesinde Bir Etkinlik Düzenlendi.

Daha Sonra Hep Birlikte Çeşitli Hayvan Figürlerinin Bulunduğu Çıkartmalar Boyanıp Kesildi Ve Uçurtmalar Üzerine Yapıştırıldı.

Ardından Kedi Evi Boyama Etkinliği de Gerçekleştirilerek Eğlenceli Dakikalar Yaşandı.

Program Doğa Koleji Sergi Alanındaki Serginin Gezilmesi Ve Hatıra Fotoğrafı Çekimi İle Son Buldu.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Doğa Koleji Gürsoy Cemre Eğitim Platformu Proje Yönetim Ofisi Sorumlusu Vahide Bulu Etkinlik Hakkında Bilgiler Verdi.

Etkinliğe Katılan Erasmus Plus Öğrencileri de Çok Güzel Ve Anlamlı Bir Etkinlik Olduğunu İfade Etti.