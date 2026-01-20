Kahramanmaraş’ın Maksutlu Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kara saplandı. Aracın mahsur kaldığını gören çevredeki duyarlı vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Olay yerinden şans eseri geçen bir arazi aracı (off-road) sahibi, halat yardımıyla mahsur kalan otomobili çekerek tekrar yola çıkardı. Vatandaşların imece usulü yardımlaşması sayesinde olası bir çekici masrafı ve uzun süreli bekleyişin önüne geçilirken, araçta maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, yardıma koşan mahalle sakinlerine ve arazi aracı sahibine teşekkür etti.