Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:
3 Şubat 2026 Salı:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)
15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)
4 Şubat 2026 Çarşamba:
13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)
15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)
5 Şubat 2026 Perşembe:
13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)
15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Kocaeli)
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)