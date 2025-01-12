Malatya’nın trafik sorununa çözüm olacak yol akslarından biri olan Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Suat Soylu, Başharık Mahalle Muhtarı Ramazan Taşan da katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başharık Mahalle Muhtarı Ramazan Taşan, “15 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde ve ortasından bir kanalın geçtiği çok güzel olan Güney Kuşak Yolumuzun mahallemize bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Güney Kuşak Yolu merkezi trafik konusunda da oldukça rahatlatacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er buradaki çalışmalara büyük bir hız verdi. Kendisinden Allah razı olsun. Çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

ER: EKİPLERİMİZ SAHADA HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTMEKTELER

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada hummalı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Er ise, “Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Güney Kuşak Yolu önemli bir aks konumundadır. Kuzey Kuşak Yolunu hizmete açtık. Kuzey Çevre Yolumuz da Battalgazi’ye kadar tamamlandı açılışa hazır. Güney Kuşak Yolumuzda da hummalı bir çalışma içerisinde ekiplerimiz. Kısa bir süre içerisinde hizmete girmesi için çalışıyoruz. Ekiplerimiz Güney Kuşak Yolundaki çalışmaların zor olan kısmında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz Türk Telekom, Elektrik, Doğalgaz ve MASKİ altyapılarının geçtiği bu alanda deplase çalışmaları yapmakta. Güney Kuşak Yolu üzerinde 75 iş makinası ve 160 personelle sahada çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürmekteyiz. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu yolumuzu da Malatyalıların hizmetine sunacağız. İlimiz trafik yoğunluğunun buraya kayması ile birlikte trafik yoğunluğunun yaşandığı alanlarda nefes almış olacak." diye konuştu.