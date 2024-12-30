Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle Yazıhan İlçesi Hamidiye ve Fethiye Mahallesi’nde deprem sonrası başlatılan altyapı çalışmalarında sona yaklaştı.MALATYA (İGFA) - Depremde hasar gören evlerin yerine inşa edilen yeni konutların tamamlanması ve altyapı çalışmalarıyla bölgelerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Hamidiye Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla mahalle nüfusunun iki katına hizmet verecek alt yapı oluşturulurken, Fethiye Mahallesi’nde eskiyen altyapının yenilenmesiyle çevre kirliliği sorunlarının önüne geçildi.

HAMİDİYE MAHALLE MUHTARI MEVLÜT KARAASLAN: “TEŞEKKÜR EDERİZ”

Mahallede yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamidiye Mahalle Muhtarı Mevlüt Karaaslan: “Depremde hasar gören evlerimizin yerine deprem konutları yapılıyor. Su şebekemizin değişmesi gerekiyordu. Kanalizasyon hattı ve fosseptik kuyusu cevap vermiyordu. Bunun için bir çalışma talep ettik. Taleplerimiz sonucunda kanalizasyon arıtmaya götürülüyor. Su şebekesi de 2.000 metre bir takviye ile depo ile çözüldü inşallah. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e, MASKİ Genel Müdürü Sayın Sinan Çeçen ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederiz” dedi.

FETHİYE MAHALLESİ’NDEN MEMNUNİYET

Fethiye Mahallesi sakinlerinden İsmail İnce, altyapı çalışmalarından dolayı MASKİ ve büyükşehir belediyesine teşekkür ederek şunları söyledi: “Depremden sonra kırsal kesime göç başladı. Göçle beraber mahallemiz yoğun bir nüfus artışı yaşadı. Akabinde deprem konutlarının yapımıyla altyapı sorunlarımızın giderilmesi için MASKİ tarafından önemli çalışmalar yapıldı. Su ve kanalizasyon hatlarımız yenilendi, sorunlarımız çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e, MASKİ Genel Müdürü Sayın Sinan Çeçen ve Kaymakamımıza teşekkür ederiz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen:“Hamidiye ve Fethiye Mahallesi’nde Çalışmalarımız Devam Ediyor”

Deprem sonrası Hamidiye ve Fethiye Mahallelerinde yapılan çalışmaların, bölgelerin altyapısını sağlıklı hale getirdiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Deprem sonrası Malatya genelinde altyapı ve su hatlarında önemli projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Hamidiye Mahallesi’nde yaptığımız içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmalarıyla mahallemizin altyapısını sağlıklı hale getirdik. Yeni konutlarla artacak nüfusun ihtiyaçlarına uygun altyapıyı oluşturduk. Benzer şekilde Fethiye Mahallesi’nde yaptığımız kanalizasyon hattı çalışmalarıyla çevre kirliliğinin önüne geçtik. MASKİ olarak afetin etkilerini azaltmak ve şehirde yaşamı kolaylaştırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle Hamidiye Mahallesi’nde kapsamı bir altyapı rehabilitasyon çalışması başlattık. Çalışmalarkapsamda 2 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ve 4 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi. Eskiyen hatlar yenilenirken mevcut fosseptik kuyusu iptal edilerek kanalizasyon atıkları Yazıhan İlçesindeki arıtma tesisine bağlandı. Fethiye Mahallesi’nde, 1980 yılında yapılmış olan kanalizasyon hattı ve fosseptik kuyusu ekonomik ömrünü tamamladığı için iptal edilerek, 5 kilometrelik yeni bir kanalizasyon hattıyla Yazıhan Arıtma Tesisine bağlandı. Bu sayede kanalizasyonun doğaya deşarjı önlenerek çevre kirliliği sorunun gideriliyor.”dedi.

