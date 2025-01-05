Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır’ın katılımlarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Salköprü Semt Konağı’nda Kaynak Kitap Dağıtım Programı düzenlendi. Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerine (MABEM) bağlı Kernek Külliyesi ve Salköprü Semt Konağı’nda eğitim gören yaklaşık 450 YKS grubu öğrenciye kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Salköprü Semt Konağı’nda düzenlenen programda Başkan Er, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime destek verdiklerini ve eğitim ile alakalı bazı projelerinin olduğuna değinen Başkan Er, “Allah nasip ederse Malatya’mızın birçok noktasında kütüphaneler açmayı planlıyoruz. Sizlere bir kütüphane projemizden bahsetmek istiyorum. Belediyemizin iç kısmında bir fuaye alanı var ve biz burayı bir kütüphaneye dönüştürmek istiyoruz. Kütüphanemiz 7/24 açık olacak ve öğrencilerimize 3 öğün çorba ile sınırsız çay, kahve ikramları yapılacak. Amacımız güvenli bir ortam oluşturmak. Şu anda projesi de yapılmaya başlandı. Malatya’mızda kütüphanelerimizi yaygınlaştıracağız.

Sevgili öğrenciler, Allah sizlere zihin açıklığı versin ve sizlerin yardımcısı olsun. Sınava girerken stres yapmayın ama disiplinli bir şekilde derslerinize çalışın. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” dedi.