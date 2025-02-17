Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yağmursuyu ve yer altı sularını sulama amaçlı olarak kullanılabilmesi için, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Emlak Konut işbirliği ile yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

MALATYA (İGFA) - Altyapı çalışmalarında önemli yatırımlar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu ve yer altı sularını sulamada kullanılabilmesi amacıyla 12 bin metre deşarj hattı çalışması gerçekleştiriyor. YapılançalışmalarlailgilibilgilerverenBüyükşehirBelediyeBaşkanı Sami Er, "Yağmursuyuhattımızıgenişleterek, suyungüvenlibirşekildedeşarjınısağlıyoruz. Bu büyükprojemiz, şehirmerkezimiziselvesubaskınlarındankoruyacak" dedi.

Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunanMalatya BüyükşehirBelediyeBaşkanı Sami Er, “Çarşı Merkezi projesini ihya ederken, ciddi boyutta yer altı suları çıkmaya başladı. Şu anda 6 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kanalımız var ve yağmur suyu kanalımız Hasanbey Caddesi’nden,Cengiz Topel Caddesi’ne gelip, Üçgen Parkı’ndan Fuzuli Caddesi’ne oradan da çevre yoluna ve daha sonrasındaÇarmuzu Deresi’ne deşarj oluyor.

Tabii bu bahsettiğim yağmur suyu ile alakalı bir hat. Bu yağmur suyu hattına ilaveten 6 kilometre uzunluğunda yeni bir hat inşa ediyoruz. Cengiz Topel ve Hasanbey Caddesi’nde bulunan yağmur suyu hattının bir kısmını Emeksiz Caddesi’ne oradan Niyazi Mısri Camisinin oradan çevre yolunun altından yine Çarmuzu Deresi’ne deşarj edilecek. Bir kısmı da Fuzuli Caddesi’nden gelerek yine bu hattımızla Çarmuzu Deresi’ne deşarj edilecek. Çarşı merkezimizde ciddi anlamda yer altı suları çıktı. Bu yer altı sularını da yeni hattımıza bağlayarak Çarmuzu Deresi’ne deşarj edecek oradan da tarımsal sulama suyu olarak kullanacağız" dedi.

Akpınar'da İlk Teslimler 2025'in İlk Çeyreğinde

Malatya'da 80 bin haksahibininolduğunuancak 95 bin konutunihaleedildiğinibelirtilenBaşkanEr, "Malatya’mızda depremin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya’mızda 80 bin hak sahibi olmasına rağmen 95 bin konutun ihalesi tamamlandı. 2025 yılı içerisinde bunların birçoğu iş yeri ve konut olmak üzere hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

Bilindiği üzere ilk ihale edilen Akpınar çevresindeki inşaat alanlarımızdır. Bu inşaatların bir kısmını 2025’in ilk çeyreğinde teslim etmeyi planlıyoruz. Burada da hem yağmur sularımız hem de yer altı sularımız deşarj edilecek. Buradaki çalışmalarımızı kısmen MASKİ kısmen de Emlak Konut müteahhitlerimizle organize ediyoruz. Malatya’mız için gerçekten çok önemli projedir. Şimdiye kadar bahsettiğim yağmur suyu ile alakalı bir proje idi. Ancak burada yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon ve atık sularının da deşarjı var" dedi.