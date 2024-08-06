Kahramanmaraş'ta, yıllardır büyük emeklerle üretilen mangal, ızgara, şiş, sac tava ve soba gibi ürünler, günümüzde eskisi kadar ilgi görmüyor. Bu sektörde 40 yıldır çalışan Harun Özdemir, işlerin eski canlılığını yitirdiğini ve artık sadece günü kurtarmaya çalıştığını dile getirdi.

Harun Özdemir, değişen alışkanlıklar ve piyasa koşulları nedeniyle el emeği ile üretilen bu ürünlerin talebinin azaldığını belirtti. "Eskiden insanlar bu ürünlere daha fazla ilgi gösterirdi. Ancak günümüzde alternatif ürünlerin çoğalması ve yaşam tarzlarının değişmesiyle işlerimiz eskisi gibi değil," dedi.

Özdemir, geçmişte işlerin çok daha yoğun olduğunu ve el yapımı ürünlerin değer gördüğünü ifade ederek, "Şimdi ise teknolojik gelişmeler ve hazır ürünlerin yaygınlaşmasıyla bu zanaat yavaş yavaş kaybolmaya başladı," diye konuştu.

Mangal ve ızgara kültürünün hâlâ önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, bu geleneğin yaşatılması gerektiğini ve bu zanaatın genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Ancak, sektörün ayakta kalabilmesi için yeniliklere açık olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.