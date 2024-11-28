Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, su ücret tarifesinde engelli abonelerin yüzde 40 olan indirimi yüzde 50’ye çıkardıklarını belirtti. Başkan Zeyrek, gazi ve şehit yakınları, ödeme güçlüğü çeken yaşlı abonelerde ise kademe aralıklarını genişleterek, faturalarında ortalama yüzde 50’ye yakın indirime gittiklerini ifade etti.MANİSA (İGFA) - Manisa’da ikamet eden depremzede aileler için suda yapılan indirimin 2025 yılı sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Birleşiminde suda yaptıkları indirimin kapsamını genişlettiklerini açıkladı.

Başkan Zeyrek, ilk olarak engelli abonelerde yüzde 40 olan indirimi yüzde 50’ye çıkardıklarını söyledi. Gazi, Şehit yakınları ile ödeme güçlüğü çeken yaşlı abonelerin kullandıkları suda kademe aralığını genişleterek, faturalarında yüzde 50’ye yakın indirime gittiklerini belirtti.

Başkan Zeyrek, Manisa’da ikamet eden depremzede ailelerin yararlandığı indirimin 2025 yılı sonuna kadar uzatıldığını söyledi.

Ekonomik anlamda zor günler geçiren yurttaşlara desteklerinin eksiksiz bir şekilde devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “İl genelinde bulunan 14 bin 741 engelli abonesi için engelli aboneliği tarifelerini; ailede 1 engelli olduğunda yüzde 40 olan indirim oranının yüzde 50’ye yükseltilmesi, 1. Kademe 3 ve 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzeri olarak düzenlendi. Ayrıca, 103 zihinsel yetersiz çocuğumuzun eğitim gördüğü ZİÇEV Vakfının su aboneliğinin mesken tarifesinin 1. kademe ücretinin yüzde 10’u olacak şekilde yani 2.30 TL olarak uygulayacağız. İl genelinde bulunan 880 gazi, şehit, dul ve yetim ailelerinin su aboneliği tarifelerinde, 1. kademe 3 ile 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzeri olmak yüzde 50 indirim uygulayacağız. İl genelinde bulunan 563 fakir ve yaşlı abonesi ücret tarifesi ve kademe aralığını, 1. kademe 3 ve 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzerine yüzde 25 indirimli uygulayacağız” dedi.

DEPREMZEDE AİLELERE SU ÜCRETİ TARİFESİ UZATILDI

Başkan Zeyrek, açıklamasının devamında ise, “İl genelinde bulunan 449 depremzede aile için doğal afet ve mesken abonelikleri indirimli ücret tarifesi uygulamasını 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatacağız. İl genelinde bulunan 2939 adet hayvancılık ile geçinen ailelerimize ait, hayvancılık aboneliği ücret tarifesinin kademe aralığında, 1. kademe 1 ve 40 metreküp 19 TL, 2. kademe 41 metreküp ve üzerini 35 TL’den sunacağımızın müjdesini veriyorum” dedi.