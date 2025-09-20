Bölgeyle özdeşleşen ve Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyuran bu eşsiz lezzette, bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Kent genelinde üretim alanlarında hummalı bir çalışma sürerken, üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara akın ediyor.

Mevsimlik işçiler tarafından özenle toplanan kırmızı biberler, zorlu ama bereketli bir sürecin ardından sofralara ulaşıyor.

Toplanan biberler önce çöp çıkarma işleminden geçiriliyor, ardından güneşin kavurucu sıcağında serilerek kurutuluyor.

Kurutma işlemiyle birlikte rengini ve aromasını daha da güçlendiren Maraş biberi, yöresel yemeklerden sofraların vazgeçilmez baharat çeşitlerine kadar geniş bir kullanım alanı buluyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Maraş biberinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kentin kültürel mirası ve ekonomik gücü olduğunu vurguluyor.

Ayrıca Başkan Çetinkaya, coğrafi işaretli bu özel ürünün Türkiye’nin gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, Maraş biberinin markalaşma yolunda büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Bu yılki rekolte beklentisinin üreticilerin yüzünü güldürmesi, aynı zamanda iç ve dış pazarda Maraş biberine olan talebin daha da artması öngörülüyor.