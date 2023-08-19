Kahramanmaraşlılar olarak Kırmızı Biberi önemseyip, gerekli önlemleri almalıyız. Her aşamada kaliteyi yakalayıp iyi ürün elde etmek için iyi tohum, toprak hazırlığı, ekim-dikim, sulama, gübreleme

Geleneksel yöntemi terk edip, yöredeki üreticileri ve yetiştiricileri bir araya getirip, modern tesislerde çağdaş ürünler piyasaya sunmalıyız. Üniversitemizin çalışmaları, artırılmalı ve sonuçları biber üreticileri ve işletmeleri ile paylaşılmalıdır.

100 gr Kahramanmaraş biberi 318 cal enerji verir. Kahramanmaraş biberinin yapımında organik ve inorganik minerallerin yanı sıra A , B ve C vitaminleri bulunur. İç salgı bezleri için uyarıcıdır. Eklem ağrıları ve cilt hastalıkları faydaları, aşırı yağ (kolestrol) içinde derleyici görev yapar.

Olgunlaşma döneminde hasat edilen, Kahramanmaraş Biberi, harmanlanır kurutulur sapından ayrılır. Özel olarak yıkanır, tekrar kurutulur. Modern tesislerde, aflotoksinsiz olarak dövülür ufalanır, paketlenir ve Kahramanmaraş ayrıcalığıyla ve Kahramanmaraş patentiyle piyasaya sunulur.

Ürünün tanıtımı ve pazarlaması konusunda şehir halkımız ve sanayicilerimiz, sağlık yönünden faydaları ve besleyiciliği ile, her ortamda yazılı ve görsel haberleşme araçları ile halka aktarılmalıdır.