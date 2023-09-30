Yöresel Maraş Ekşili Çorba'nın Da Tescili Alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Son Olarak Tescil Ettirilen Maraş Samsası’nın Ardından Şimdi de Maraş Ekşili Çorba’nın Coğrafi İşaret Tescili Alındı.

Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası İş Birliğiyle Yapılan Başvurunun Ardından Maraş Ekşili Çorba’sı, Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Hazırlanan 152 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı.

Ekşili Çorbanın Eşsiz Lezzet Sırlarını Yılların Verdiği Tecrübeye Dayanan Zafer Ayranpınar Aksu Haber’e Anlattı.

