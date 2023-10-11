Maraş samsası, Kahramanmaraş'ın yöresel bir tatlısıdır. İnce bir hamur tabakası üzerine, ceviz, fındık veya fıstık gibi malzemelerle hazırlanan iç harcı konularak sarılır ve fırında pişirilir. Maraş samsası, genellikle bayramlarda ve özel günlerde yapılır.

Malzemeler:

500 gr un 1 su bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz İç harcı için: 200 gr ceviz 100 gr şeker 1 çay kaşığı tarçın 1/2 çay kaşığı karanfil 1/4 çay kaşığı muskat rendesi

Yapılışı:

Unu bir kaba alın ve ortasını açın. Su, tuz ve yoğurma suyunu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin. İç harcı için, cevizi, şekeri, tarçını, karanfili ve muskatı rendesini bir kapta karıştırın. Dinlenen hamuru 8 parçaya bölün. Her bir parçayı ince bir şekilde açın. Açılan hamurların üzerine iç harçtan koyun ve sararak sigara böreği şeklinde kesin. Kesilen samsaları fırın tepsisine dizin. 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin.

Püf Noktaları:

Hamuru çok fazla yoğurmayın, aksi takdirde sert olacaktır.

İç harcı fazla koyu olursa, samsaların şekli bozulabilir.

Samsaları fırına vermeden önce üzerlerine yumurta sarısı sürebilirsiniz.

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